MotoGP : Bagnaia meilleur temps des essais à Misano, Quartararo et M.Marquez tirent du positif

80 laps in the first day of test. Positive step ! Let's see tomorrow 🔥🤞 pic.twitter.com/H8gqeL9Uua

— Fabio Quartararo (@FabioQ20) September 6, 2022

Quartararo : « La première étape est très bonne »

M.Marquez : « Aucune douleur au niveau de la fracture »

MOTOGP / ESSAIS DE MISANO

Classement de la 1ere journée - Mardi 6 septembre 2022

Le MotoGP a décidé de jouer les prolongations à Misano. Deux jours après le succès de Francesco Bagnaia lors du Grand Prix de Saint-Marin, les écuries sont restées sur la riviera de Rimini pour effectuer deux journées d’essais cruciales en vue de 2023. Alors que la matinée a vu les pilotes Aprilia se mettre en évidence, « Pecco » Bagnaia a forcé l’allure dans l’après-midi. Bouclant son meilleur tour en 1’31’’292, soit quatre millièmes de mieux que le meilleur tour enregistré le week-end dernier, l’Italien a devancé son compatriote Luca Marini de 181 millièms quand Aleix Espargaro complète le Top 3 à 239 millièmes du pilote Ducati. Une première journée qui a vu les constructeurs apporter de nouvelles pièces à tester en vue de la saison prochaine, mais également les pilotes d’essais prendre la piste à l’image de Michele Pirro pour Ducati (21eme), Dani Pedrosa pour KTM (24eme), Lorenzo Savadori pour Aprilia (26eme) mais également… Dominique Aegerter. Sacré vainqueur de la MotoE ce week-end, le Suisse a pu tester la Suzuki pour le 27eme temps devant Andrea Dovizioso qui, pour ses derniers tours de roue sur la Yamaha, a terminé 28eme et dernier.Côté Français, après avoir longtemps mené les débats dans la matinée, Fabio Quartararo a finalement pris la sixième place à 296 millièmes de seconde de la référence. Toutefois, l’essentiel était ailleurs pour le champion du monde en titre. En effet, ce dernier a pu mettre à l’épreuve une ébauche du moteur 2023, conçu sous la supervision de Luca Marmorini, ancien ingénieur de Ferrari, et « El Diablo » s’est montré optimiste. « Pour une première version, je suis satisfait parce que pour la première fois, j'ai pu regarder en haut du classement des vitesses de pointe, pas en bas, a déclaré Fabio Quartararo. Quand ils font un bon travail, il faut le dire et pas seulement quand les choses sont mauvaises. J'ai encore beaucoup de demandes mais au moins, je sais que la première étape est très bonne. On doit continuer à progresser. Je sais que les autres vont aussi progresser mais je pense qu'on est sur la bonne voie pour l’avenir. » S’il compte tester des éléments aérodynamiques ce mercredi, le Français a également essayé un nouveau châssis qui pourrait être introduit en course dès la course en Aragon. Johann Zarco, quant à lui, a pris la huitième place à 314 millièmes.Mais l’attraction de cette première journée a bien été Marc Marquez. Après plusieurs mois d’absence, l’Espagnol a pu reprendre contact avec sa Honda de course. S’il n’a pris part qu’à la session de la matinée et bouclé pas moins de 39 tours à son actif, le sextuple champion du monde MotoGP a rassuré son entourage. « Le chemin reste long mais je me sens bien », a-t-il confié après la séance. Assurant que son corps et son bras « ont bien accepté cette quarantaine de tours » et que ses muscles « travaillent normalement mais ne sont pas prêts à encaisser la puissance de la moto », le natif de Cervera a ajouté qu’il n’a senti « aucune douleur au niveau de la fracture » mais avoir « plus mal au niveau des coudes et derrière l’épaule ». Mais, pour ce qui est d’un retour en course dans un avenir proche, l’incertitude demeure car l’Espagnol n’a pas encore testé sa capacité de récupération. « Il sera important de rouler demain (mercredi), de comprendre comment le corps aura encaissé ça jeudi et vendredi et si je sens des progrès ou une régression, ce qui peut arriver après un gros effort avec de la douleur, a confié Marc Marquez. Il faut voir en me levant tous les jours et surtout comprendre les besoins de l’organisme. »Luca Marini (ITA/Ducati VR46) à 0’’181Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’239Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 0’’262Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 0’’265Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’296Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 0’’314