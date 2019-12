MotoGP - Aprilia : Iannone suspendu pour dopage

Iannone écarté pour le début de la saison 2020 ?

C’est un coup de tonnerre, et une première depuis l’Australien Anthony West en 2012, que la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) a rendue publique ce mardi. Le pilote italien Andrea Iannone a été suspendu à titre conservatoire par la FIM à la suite d’un contrôle positif à un stéroide anabolisant. « La décision de suspendre provisoirement Andrea Iannone était obligatoire à la suite de la réception d’un rapport du laboratoire accrédité par l’Agence Mondiale Antidopage de Kreischa (Allemagne) indiquant la présence anormale d’une substance non spécifiée dans la section des stéroïdes androgènes anabolisants exogènes de la liste des produits interdits en 2019 », confirme la FIM dans un communiqué confirmant l’information.Le contrôle positif a été effectué le 3 novembre dernier en marge du Grand Prix de Malaisie. Une suspension qui voit Andrea Iannone être « interdit de participer à toute compétition ou activité motocycliste jusqu'à nouvel ordre ». L’Italien peut désormais demander l’analyse de l’échantillon B afin de confirmer ou non le contrôle positif mais, jusqu’à la conclusion de l’enquête, il ne pourra pas être aligné par Aprilia pour préparer la saison 2020. De quoi perturber encore un peu plus les projets du constructeur italien, qui va se présenter au départ du premier Grand Prix au Qatar le 8 mars prochain avec une moto totalement nouvelle.