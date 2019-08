Moto2: A. Marquez repousse son arrivée en MotoGP

Alex Marquez ne concurrencera pas son frère Marc la saison prochaine dans la catégorie reine.

Sacré champion en Moto3 en 2014 et leader actuel du championnat Moto2, le frangin du quintuple champion du monde MotoGP a prolongé d’un an son bail au sein du team Marc VDS.

Muy feliz de renovar un año más con la familia del @TeamEG00MarcVDS para 2020. Gracias por la confianza! Ahora a seguir luchando por los objetivos!

Happy to renew one year more with the family @TeamEG00MarcVDS for 2020. Thanks for the trust! Time to focus to achieve the goals! pic.twitter.com/PMPnWfpnC0