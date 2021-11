Moto GP - Valentino Rossi dans le Top 10 pour sa dernière !

L'Italien Francesco Bagnaia, deuxième du championnat, a remporté dimanche l'ultime Grand Prix de la saison de MotoGP à Valence, où la légende Valentino Rossi, 42 ans et nonuple champion du monde, a terminé à la 10e place pour sa dernière course. Jorge Martin (Ducati-Pramac) et Jack Miller (Ducati) ont complété le podium de ce 18e Grand Prix de la saison, alors que le Français Fabio Quartararo (Yamaha), déjà assuré du titre de champion du monde devant Bagnaia (Ducati), a terminé 5e. Bagnaia, pilote formé dans la VR46 Academy créée par Valentino Rossi, a remporté son quatrième GP cette saison. Le désormais vice-champion du monde de 24 ans termine 2021 à 26 points de Quartararo, 22 ans.

Le drapeau à damiers - agité par l'ancien footballeur brésilien Ronaldo - passé, les pilotes se sont arrêtés pour rendre hommage une dernière fois à Rossi, alors que des feux d'artifices étaient tirés devant les tribunes pleines (76.226). Après un 432e Grand Prix toutes catégories mondiales confondues depuis 1996, Rossi a donc dit adieu à son sport, qu'il a fait grandir au point de l'incarner comme aucun autre pilote.

Cette saison, achevée à une lointaine 18e place du classement général, restera comme son pire résultat en 26 saisons au niveau mondial. Mais cela importait peu pour ses milliers de fans venu voir les derniers tours de l'idole, dont le dernier titre remonte à 2009 et la dernière victoire en GP à 2017.

Il quitte la scène avec un palmarès sans pareil, avec sept titres, 89 victoires et 199 podiums en catégorie reine depuis 2001. L'an prochain, Rossi restera présent en MotoGP avec l'arrivée de la structure VR46 comme équipe satellite de Ducati et l'Italien a promis qu'il viendrait assister à plusieurs courses. L'autre Français du paddock Johann Zarco (Ducati-Pramac) a terminé la course 6e et le championnat 5e, sa meilleure saison en MotoGP à 31 ans.