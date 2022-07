Moto GP : Repsol-Honda rassure concernant Marquez

Progress and healing continues for @marcmarquez93's humerus as he undergoes his six week post-op check

"Nous avons franchi une étape importante"

Marc Marquez semble être sur la bonne voie. C'est ce que son équipe Repsol-Honda affirme, ce vendredi matin, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel. Dans celui-ci, la formation de Moto GP écrit ainsi notamment : "prévu à l’hôpital Ruber Internacional de Madrid. L’équipe médicale, composée du Dr Joaquin Sánchez Sotelo, du Dr Samuel Antuña et du Dr Angel Cotorro, est satisfaite de l'état de son humérus droit. Par la suite, Marc Marquez a été autorisé à entrer dans la prochaine étape de sa convalescence et à commencer la physiothérapie pour son bras droit et l’entraînement cardio."Un communiqué où Marc Marquez réagit également : « Nous avons franchi une étape importante dans le processus de rétablissement. Dans ce deuxième bilan, les médecins ont confirmé que l’humérus se consolide correctement, avec cela nous pouvons commencer la physiothérapie sur le bras droit et l’entraînement cardio. Je suis très heureux de pouvoir récupérer la mobilité de mon bras pour continuer à faire avancer le processus de récupération et je tiens à remercier toute l’équipe médicale pour son traitement et son attention. »Et ce pour la quatrième fois, depuis son accident survenu lors du mois de juillet 2020. Une nouvelle opération annoncée, du côté du tracé du Mugello, à la mi-mai, en marge du Grand Prix d'Italie. Depuis deux ans, l'Espagnol était gêné par ce bras qui avait été fracturé, suite à une chute lors du Grand Prix d'Espagne. Une course qui marquait le lancement de la saison de cette année. Depuis, le pilote a bien du mal à retrouver son meilleur niveau.