Moto - GP de Styrie (Essais libres) : Zarco 2eme derrière Savadori

Suite à cinq semaines d'abstinence, la Moto GP reprend ses droits ce vendredi avec le GP de Styrie. Sur le circuit de la Red Bull Ring détrempée, le Japonais Takaaki Nakagami (Honda) a réalisé le meilleur temps de cette rentrée 1:23.805 devant six Espagnols dont Joan Mir (Suzuki), 2eme, et Pol Espargaro (Aprilia), 3eme. Juste derrière le peloton des Ibères, on retrouve les deux Français(+0.775).Sur la piste autrichienne détrempée, bien que la pluie a cessé de s'abattre au-dessus du circuit de Spielberg, l'Italien Lorenzo Savadori (Aprilia) a quant à lui dominé la séance post méridienne avec un temps de 1:31.304.(+0.154) et l'Espagnol Joan Mir, décidément très à l'aise sous ces conditions climatiques compliquées (+0.262). Fabio Quartararo a de son côté terminé loin derrière, à la 15eme place, à plus de deux secondes du Transalpin (+2.194).Un menu bien copieux attend les pilotes ce samedi avec la 3eme séance libre à 9h55 puis la 4eme à 13h30 pour peaufiner les derniers réglages.. La seconde session arrivera très rapidement après, à 14h30. Et dimanche à 14h les pilotes s'élanceront de la grille de départ du Grand Prix de Styrie. Au classement des pilotes Moto GP, Fabio Quartararo caracole en tête avec 156 points, devant son compatriote Johan Zarco (122 points). Le podium est complété par l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) et ses 109 unités au compteur. Viennent ensuite un peu plus bas l'Espagnol Joan Mir (101 points) et l'Australien Jack Miller 5eme avec 100 points tout rond.