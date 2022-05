Moto - GP de France : Bastianini gagne au Mans, les Bleus au pied du podium

Toujours pas de victoire française en MotoGP au Mans ! Le clan tricolore avait deux belles cartes à jouer ce dimanche dans la Sarthe, avec le champion du monde Fabio Quartararo et Johann Zarco, mais malgré le soutien de plus de 110 000 supporters, les deux Bleus ont dû se contenter de la quatrième et de la cinquième place. Alors qu'une alerte orange aux orages avait été lancée pour l'après-midi, la course s'est finalement déroulée sur une piste sèche où la température indiquait 40°c, et c'est Enea Bastianini qui s'est montré le plus fort.

Plus d'infos à venir...