La première course de moto électrique en Allemagne dimanche

Repoussée à cause d'un incendie en mars dernier, la première course de moto électrique (appelée MotoE) aura lieu dimanche en Allemagne. Elle se disputera à 10h et précédera la course MotoGP. Les 18 pilotes inscrits au championnat du monde vont parcourir le circuit du Sachsenring durant une quinzaine de minutes, un peu moins que la durée de l'autonomie des motos.

Ce sera la première des 6 courses du championnat du monde. Les pilotes se retrouveront ensuite en Autriche, à Misano en Italie pour deux courses, puis à Valence en Espagne pour les deux dernières courses de la saison.

Pour en faire la promotion, d'anciens pilotes de MotoGP ont accepté de prendre le guidon, comme le Britannique Bradley Smith ou les Français Mike di Meglio et Randy de Puniet.