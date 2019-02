KTM-Zarco: "On est sur le bon chemin"

Johann Zarco a présenté sa nouvelle monture pour la saison 2019. Passé d’une équipe satellite Yamaha au statut de pilote d’usine chez KTM, il peut se féliciter du chemin parcouru. Evidemment, la route est encore très longue avec une moto en plein développement mais il s’attèle à la tâche avec force conviction.

"KTM a prouvé lors des deux dernières saisons qu’ils pouvaient beaucoup progresser, ils se donnent les moyens d’y arriver. Je sens ce soutien dans le garage, c’est beaucoup plus que ce que j’avais par le passé. On a besoin de temps pour tout développer mais on est sur le bon chemin et c’est un sentiment agréable", a expliqué le Français lors de la présentation sa moto. Il devrait en savoir encore plus lors des prochains tests à Doha en amont du premier Grand Prix de la saison.