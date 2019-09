KTM: Zarco déjà remplacé !

L’aventure de Johann Zarco chez KTM se termine prématurément. L’écurie autrichienne a annoncé ce mardi que le Français perdait son guidon au profit du Finlandais Mika Kallio, jusque-là pilote d’essai, et ce à partir du prochain Grand Prix en Aragon du 20 au 22 septembre. Cette décision vaut jusqu'à la fin de la saison. "Nous devons prendre des décisions pour nous assurer que nous utilisons nos ressources de la meilleure manière possible. Nous pensons que Mika peut nous aider grâce à ses connaissances et son expérience", a jugé Pit Beirer, directeur de KTM.

L’ancien pilote allemand a ensuite exprimé sa reconnaissance envers le Tricolore: "Nous voulons exprimer notre gratitude à Johann pour ses efforts depuis qu’il a rejoint notre ambitieux projet en novembre dernier. Nous devons maintenant penser au futur et nous prenons cette décision d’un commun accord. KTM continuera de le soutenir jusqu’à la fin de son contrat fin 2019 et nous lui souhaitons le meilleur pour l’avenir".

En manque de résultats, Zarco et KTM avaient déjà révélé la fin de leur collaboration à la fin de la saison le 12 août dernier, un an avant la date prévue dans le contrat du Cannois. La conclusion d’une saison pénible pour celui qui n’a jamais réussi à apprivoiser sa nouvelle machine après deux belles saisons dans la catégorie reine (4 poles positions et 6 podiums).