KTM: Pedrosa refuse la succession de Zarco

Après neuf Grands Prix seulement cette saison, Johann Zarco a pris la décision de mettre un terme à son contrat avec KTM en 2020, soit à l’issue du championnat en cours. Dès lors, l’écurie autrichienne s’active pour lui trouver un successeur.

Une chose est sûre: le champion du monde 125cc et 250cc et ancien pilote MotoGP, Dani Pedrosa ne prendra pas la succession du Français. "Maintenant, en tant que pilote d'essai, je suis beaucoup plus détendu qu'avant. Je n'ai pas la pression de la course et je peux me concentrer sur les tests. C'est pourquoi ce n'est pas dans mes plans de revenir en tant que pilote principal", a ainsi déclaré ce mardi l'Espagnol dans des propos relayés par Marca.