Honda-Puig: "Les perspectives avec Lorenzo sont nulles"

Jorge Lorenzo vit un calvaire depuis son arrivée chez Honda. Alors que Marc Marquez continue de voler en piste et mène le championnat du monde, son coéquipier n’y arrive tout simplement pas. Le pourtant triple champion du monde a multiplié les chutes et les boulettes sans jamais briller en piste.

"Les perspectives avec Lorenzo sont nulles. Il n’a pas arrêté de chuter, il ne s’est jamais bien senti sur la moto et il ne roule pas comme il le devrait et comme son palmarès l’indique. De plus, sa dernière chute a été très lourde et il a été arrêté longtemps", a expliqué Alberto Puig, le patron de l’équipe HRC Honda pour DAZN.