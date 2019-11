Honda : Marquez retourne à l'hôpital

Onze mois plus tard, Marc Marquez va devoir passer sur la table d’opération une nouvelle fois. Opéré en décembre 2018 de l’épaule gauche, qui se luxait à la moindre chute, celui qui est devenu depuis champion du monde MotoGP pour la sixième fois va se faire opérer ce mercredi de l’épaule droite. Le pilote espagnol a en effet chuté lundi lors de la journée de tests à Jerez et s’est luxé l’épaule, la même qui avait déjà souffert à Sepang en Malaisie au début du mois. « J’aurais aimé profiter de mon hiver après cette saison 2019 ô combien intense, mais je vais devoir me faire opérer de l’épaule droite. Comme vous le savez, l’an dernier j’avais déjà subi une intervention similaire à l’épaule gauche, qui était assez endommagée et je veux absolument éviter de revivre ça. J’en ai discuté avec les docteurs pour voir quelles étaient nos options. En fait, avant Motegi (lors du GP du Japon le 20 octobre, ndlr) j’avais eu quelques soucis et avec cette chute de Malaisie je me suis fait une subluxation. Rebelotte ce lundi, du coup nous avons jugé préférable de se faire opérer. Ça prendra plus ou moins le même temps de récupération, mais nous travaillerons de façon identique de telle sorte à arriver au mieux possible à Sepang. » Sepang où se dérouleront les essais de pré-saison 2020 en février.