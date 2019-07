Honda: Lorenzo de retour en Angleterre

Jorge Lorenzo a dû se faire une raison. Avec les vertèbres T6 et T8 fracturées, le pilote Honda savait qu'il ne serait pas présent à Brno en République tchèque, il manquera également à l'appel en Autriche mais devrait être de la partie en Angleterre à la fin du mois d'août. S'il parvient à revenir en Grande-Bretagne, il aura alors manqué quatre courses au total. Une option plutôt raisonnable qui convient sans doute mieux après une première partie de saison particulièrement compliquée.

Il sera remplacé en République par Stefan Bradl qui l'avait déjà suppléé en Allemagne.

Already back at the gym. Not an easy recovery process but feeling improvements every day. pic.twitter.com/Wu7FaVR5ia