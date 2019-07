Honda dément tout départ à la retraite de Lorenzo

Au coeur d'un début de saison complètement raté entre mauvais résultats, blessures et chutes, Jorge Lorenzo s'interroge. En Italie, certains considèrent même qu'il réfléchit à prendre sa retraite avec la possibilité de le remplacer par Alex Marquez, le frère de Marc Marquez, actuel champion du monde et référence pour l'écurie japonaise. "On a un contrat jusqu'en 2021 avec Honda", a répondu l'entourage du pilote cité par Marca. De son côté, l'écurie a également pris une position claire. "Ce n'est pas vrai. On croit en lui et on respecte toujours nos contrats. (...) Notre rêve reste de faire le doublé avec nos deux pilotes", a tranché Tetsuhiro Kuwata, le responsable de HRC.