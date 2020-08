Honda : Bradl de nouveau appelé à remplacer Marquez

Confirmation that @stefanbradl will be back on the Repsol Honda Team RC213V for Styria as Marc Marquez continues his recovery. pic.twitter.com/T8AaiWk10B

— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) August 16, 2020

Marquez peut-il encore croire au titre ?

Honda devra une nouvelle fois composer sans Marc Marquez. Blessé à l’humérus droit sur une chute lors du Grand Prix d’Espagne, première manche de la saison, le sextuple champion du monde a depuis manqué l’ensemble des courses disputées, que ce soit à Jérez de la Frontera, Brno ou au Red Bull Ring, ce dimanche. L’absence du pilote espagnol va se prolonger au moins un Grand Prix de plus puisque, dans un communiqué, l’écurie de la marque japonaise a confirmé que Stefan Bradl sera au guidon de la RC213V pour la deuxième course disputée en Autriche, le Grand Prix de Styrie. « La participation de Stefan Bradl pour le Grand Prix de Styrie est confirmée, annonce la formation dirigée par Alberto Puig. Il pilotera la RC213V du Repsol Honda Team pour la troisième fois à la place de Marc Márquez, qui poursuit son rétablissement. »Cette deuxième épreuve disputée sur le Red Bull Ring sera le cinquième rendez-vous manqué par le champion du monde en titre. Une absence de longue durée qui, sur le papier, diminue d’autant ses chances de titres. Heureusement pour l’Espagnol, Fabio Quartararo n’a pas prolongé sa série de victoires entamée lors des deux courses de Jérez de la Frontera. Avec, au maximum, neuf courses à disputer pour Marc Marquez et un retard qui s’établit à l’heure actuelle à 67 points sur le leader du championnat du monde au terme du Grand Prix d’Autriche, le sextuple champion du monde pourrait se relancer dans la course au titre s’il revient à 100% de ses capacités et parvient à maximiser toutes les occasions qui se présenteront à lui. Fabio Quartararo lui-même, peu après l’arrivée du Grand Prix d’Autriche, s’est refusé à écarter le natif de Cervera. Ce dernier, qui suit à distance les courses, doit bouillir d’impatience de reprendre le guidon.