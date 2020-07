Honda : Blessure sérieuse et opération pour Marc Marquez

A fall at Turn 3 while fighting for the podium has resulted in a broken right humerus for @marcmarquez93 , who will travel to Barcelona for surgery.

We wish Marc a speed recovery and will have further updates soon.https://t.co/gors4xPygw



— Repsol Honda Team (@HRC_MotoGP) July 19, 2020

Marquez fixé sur son retour dans le courant de la semaine

Marc Marquez a-t-il perdu gros lors du Grand Prix d’Espagne MotoGP ? Le sextuple champion du monde MotoGP, qui menait la course, a lourdement chuté au virage 4 du circuit Angel-Nieto de Jérez de la Frontera à quatre tours de l’arrivée de la première course de la saison, brillamment remportée par Fabio Quartararo. Dans un communiqué, l’équipe Repsol Honda a confirmé un lourd diagnostic pour le pilote au numéro 93. « L'octuple champion du monde a subi une fracture diaphysaire transversale de l'humérus droit, annonce le constructeur japonais dans ce communiqué. Le personnel médical du MotoGP a confirmé qu'il n'y a pas de traumatisme crânien ou thoracique grave, mais il restera en observation pendant douze heures. » Une fracture qui sera opérée dans les meilleurs délais mais sans aucune garantie concernant un retour à la compétition rapide pour l’Espagnol. « Marc Marquez se rendra à l'hôpital Universitari Dexeus de Barcelone le lundi 20 juillet et devrait être opéré par le Dr Xavier Mir et son équipe le mardi 21 juillet, ajoute Honda dans son communiqué. Le temps de récupération n'est pas encore connu, l'équipe Repsol Honda fera le point après l'opération. »Alors qu’il compte déjà un déficit de 25 points sur Fabio Quartararo et de 20 points sur Maverick Viñales, Marc Marquez pourrait être le grand absent du Grand Prix d’Andalousie, qui sera disputé lui-aussi à Jérez de la Frontera le week-end prochain. Mais les Docteurs Mir et Charte, en charge du service médical du MotoGP, n’ont pas voulu se prononcer sur le retour à la compétition du pilote Honda. « Il a un nerf très proche dans la fracture et il n'est pas exclu qu'il ait été touché et que cela rende la guérison difficile, ont assuré les médecins face à la presse. Il ne fait aucun doute que la fracture devra être réparée avec une sorte d'implant, mais tant que nous n'aurons pas fait plus de tests radiologiques, nous ne pourrons pas confirmer la méthode de traitement. Nous ne pouvons pas du tout répondre à la question de savoir s'il sera là pour la prochaine course : nous le dirons la semaine prochaine. » Ce qui est certain, c’est que cette blessure est la conséquence du choc entre le pilote et sa moto à la suite de la chute. « Marc souffre beaucoup, c'est une fracture étrange et rare : un coup du pneu, ont ajouté les médecins présents sur place. Nous avons dû le mettre sous sédatif, réduire la fracture et le traiter pour le traumatisme thoracique. » Si une absence de longue durée devait se confirmer, ce serait un coup rude pour les ambitions de titre mondial pour Marc Marquez.