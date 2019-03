Hamilton: "Si je peux me faire plaisir au guidon"

Invité à assister ce week-end au Grand Prix du Qatar par l'écurie Petronas SRT, Lewis Hamilton a avoué son excitation à l'idée de vivre la course au plus près des pilotes.

"Je suis très curieux de comprendre le fonctionnement des pilotes et la différence entre les qualifications et les nôtres", a indiqué le pilote Mercedes au site Crash.net. "Les réactions des pilotes, les aspects sur lesquels ils travaillent, je vais tout utiliser pour acquérir de l'expérience et apprendre quelque chose."

Et pour couper court à toute supputation, l'Anglais a ajouté: "N'allez pas interpréter que j'envisage une reconversion, mais si je peux me faire plaisir au guidon d'une moto cette année, ce sera avec plaisir."