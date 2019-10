GP Thaïlande-Qualifs MotoGP: La pole pour Quartararo !

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a décroché sa quatrième pole position de la saison, ce samedi, au Grand Prix de Thaïlande, la première depuis les Pays-Bas.

Lors des qualifications, le rookie français a devancé Maverick Vinales (+0"106) et Marc Marquez (+0"212), tout en reléguant son coéquipier Franco Morbidelli à sept dixièmes (7e, +0"712). Sur la dernière Yamaha, Valentino Rossi s'élancera de la neuvième position (+1"022).

