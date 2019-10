GP Thaïlande-Libres MotoGP: Quartararo et les Yamaha au top

Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a l'air à l'aise sur le circuit du Grand Prix de Thaïlande. Deuxième des Libres 1, derrière Maverick Vinales (Yamaha), le pilote français a signé le meilleur temps de la journée de vendredi lors de la seconde séance du jour. Il devance justement Vinales (+0"193) et son coéquipier italien Franco Morbidelli (+0"221).

Victime d'une lourde chute lors de la première séance, Marc Marquez a pu participer aux Libres 2, où il a bouclé 23 tours et signé le sixième chrono (+0"487) malgré quelques douleurs sur le plan physique.

@FabioQ20 heads Yamaha 1-2-3 after Friday in Thailand



The Japanese manufacturer made sensational gains by setting a scintilating pace on Friday, with all four bikes inside the top five#MotoGP | #ThaiGP https://t.co/nE3tKVMZ7C pic.twitter.com/CoQ3CeLX5Z