GP San Marin-Moto2: Fernandez coiffe Di Giannantonio sur le fil

Trois semaines après sa victoire à Silverstone, Augusto Fernandez (Kalex) confirme et s'impose à nouveau ce dimanche sur le Grand Prix de San Marin dans la catégorie Moto2. Le pilote espagnol frustre le poleman italien Fabio Di Giannantonio, qui aura mené la course de bout en bout. Une victoire sous enquête dans un premier temps en raison d'un dépassement trop large, en zone interdite, de Fernandez au 14e tour.

Mais les commissaires ont décidé d'entériner ce résultat et un podium final que complète Alex Marquez. Le leader du championnat du monde voit toutefois revenir le vainqueur du jour à seulement 26 points au classement.

Hand shakes between @Afernandez37 and @FabioDiggia21 after a thrilling battle!



We await the stewards' decision on the move at turn 14! #SanMarinoGP pic.twitter.com/I9Xq6sRmh8