GP Saint-Marin: Vinales en pole, Quartararo 3e

Maverick Vinales (Yamaha) a signé la pole position du Grand Prix de Saint-Marin ce samedi en 1’32"265. Il devance le surprenant Pol Espargaro (KTM) ainsi que Fabio Quartararo (Yamaha). Le Tricolore, meilleur chrono des essais libres, a limité la casse avec une place en première ligne à la clé. Il aura son mot à dire en course.

A noter que Marquez (5e) et Rossi (7e) se sont gênés lors des dernières minutes des qualifications.

Bonne pioche pour Zarco (8e) qui a réussi à sortir de la Q1 pour signer une belle place en 3e ligne.

