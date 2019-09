Fabio Di Giannantonio a décroché la pole position du Grand Prix Moto2 de Saint-Marin, ce samedi à Misano.

Le jeune Italien de 20 ans signe là sa première pole, au nez et à la barbe du leader du championnat Alex Marquez, repoussé à 137 millièmes.

Your full #Moto2 qualifying classification!



It's a first career pole position for @FabioDiggia21 at his and his team's home round! #SanMarinoGP pic.twitter.com/q6vTGUVOZw