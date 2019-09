GP Saint-Marin-MotoGP : Marquez chipe la victoire à Quartararo 

Fabio Quartararo a échoué ce dimanche dans sa quête d’une première victoire en Moto GP lors du Grand Prix de Saint-Marin. Le Français a été dépassé dans le dernier tour par Marc Marquez, qui triomphe donc sur le circuit de Misano. Le pilote Yamaha avait réussi à repasser devant l’Espagnol, avant que celui-ci ne profite de la puissance supérieure de sa Honda.

We're gonna see plenty of battles between these two!



