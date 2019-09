GP Saint-Marin-Libres Moto GP: Quartararo déjà devant

Fabio Quartararo a signé ce vendredi le meilleur temps de la première séance d'essais libres du Grand Prix de Saint-Marin.

Le Français, auteur d'un chrono de 1'33''153 sur le circuit de Misano avec sa Yamaha, s'est permis de devancer le quintuple champion du monde et leader du championnat cette saison, Marc Marquez (Honda), de près de 0''376. Maverick Vinales (Yamaha) complète le top 3, 0''446 derrière le Tricolore.

Johann Zarco, qui quittera KTM à la fin d'une saison galère pour lui, ne s'est hissé qu'au 18e rang sur la feuille des temps, à 1''607 de son jeune compatriote.

