GP Rép. Tchèque-Qualifs MotoGP: Marquez égale Doohan, Zarco 3e

Impressionnant de maîtrise, Marc Marquez a signé ce samedi la pole position du Grand Prix de République tchèque, la 58e de sa carrière en MotoGP, ce qui lui permet d'égaler le record de l'Australien Mick Doohan.

Sur une piste moitié humide, moitié sèche, l'Espagnol a tenté le parti de chausser les pneus slicks et, malgré le retour de la pluie, il a signé le meilleur chrono de la séance de qualifications en reléguant tous ses rivaux à plus de deux secondes et demie.

Marquez s'élancera dimanche devant Jack Miller (+2"524) et le Français Johann Zarco, passé par la Q1, et parvenu à se hisser en première-ligne (+2"598). Fabio Quartararo, lui, partira de la dixième position (+3"895).