GP Rép. Tchèque-Qualifs Moto3: La pole pour Arbolino

Journée contrastée pour Honda. La firme japonaise a placé quatre de ses machines au quatre premières places des qualifications du Grand Prix de République Tchèque, à Brno, mais pas l'actuel leader du championnat Moto3, Lorenzo Dalla Porta, qui s'élancera dimanche de la 17e place sur la grille. C'est Tony Arbolino qui partira en pole position, devant John McPhee et Niccolo Antonelli.

@TonyArbolino grabs pole position at Brno ahead of @johnmcp17 and @_Nicco23!



Championship leader @dallap48 has work to do from 17th on the grid! ⏱️#CzechGP pic.twitter.com/zov5q6QyS2