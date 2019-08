GP Rép. tchèque-Libres MotoGP: Guintoli placé

Bénéficiaire d’une wild card chez Suzuki pour le Grand Prix de République tchèque, Sylvain Guintoli s’est illustré ce vendredi matin à Brno en signant le cinquième chrono de la première session libre MotoGP.

Le pilote français a bouclé son meilleur tour à 452 millièmes du temps de référence d’Andrea Dovizioso, sur Ducati. Marc Marquez et Maverick Vinales ayant suivi à 29 et 63 millièmes seulement aux guidons de leurs Honda et Yamaha respectives.

Fabio Quartararo et Johann Zarco sont beaucoup plus loin, 18e à 1"3 sur Yamaha satellite et 23e à 2"1 sur KTM.