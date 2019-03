GP Qatar-MotoGP-Rossi: "On est sur la bonne voie"

La saison de MotoGP débute ce week-end sur le circuit de Losail au Qatar et Valentino Rossi semble plus motivé que jamais. "Les essais d'avant-saison ont été très importants. Tant à Sepang qu'au Qatar, on a fait de grands progrès et on peut dire que les tests ont été positifs. On est sur la bonne voie", a expliqué "Il Dottore", rapporte Marca. Le pilote Yamaha, qui vient de fêter ses 40 ans, a retrouvé une seconde jeunesse: "Je me sens bien, je me suis beaucoup entraîné pendant l'hiver et je suis prêt pour commencer cette nouvelle saison."