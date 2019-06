GP Pays-Bas: La pole position pour Quartararo !

Encore une performance de taille pour Fabio Quartararo. Le Français a en effet signé la pole position du Grand Prix des Pays-Bas ce samedi avec le record de la piste à la clé en 1'32"017 ! Il avait déjà battu ce record lors de la 3e séance des essais libres. Le pilote Yamaha (satellite) partagera la première ligne avec Vinales (Yamaha) et Rins (Suzuki) sorti de la Q1. Marc Marquez s'élancera de la 2e ligne tandis que Dovizioso s'est manqué lors de cette séance puisqu'il ne figure pas dans le top 10.

Mauvaise pioche également pour Rossi qui n'a pas réussi à sortir de la Q1 et ne s'élancera que de la 14e place quand son coéquipier est 2e et une autre Yamaha figure e pole. Enfin, Johann Zarco (KTM) n'a pas trouvé le bon rythme et partira de la 18e place sur la grille.

