GP Malaisie-MotoGP: Quartararo en pole, Marquez chute 

Fabio Quartararo (Petronas Yamaha) a décroché, ce samedi matin sur le circuit de Sepang, en Malaisie, sa cinquième pole position de la saison. Le rookie français a signé le meilleur temps des essais qualificatifs, devant Maverick Vinales (Yamaha) et son équipier Franco Morbidelli (Petronas Yamaha).

A noter que Marc Marquez (Honda), déjà assuré du titre mondial, a chuté en fin de séance après avoir perdu le contrôle de sa moto, alors qu'il était dans la roue de Quartararo, et partira donc de la 11e place sur la grille dimanche. Au guidon de sa Honda, Johan Zarco s’élancera lui de la 9e position.

Fifth pole position of 2019 for @FabioQ20!



We have an all-Yamaha front row at Sepang with @mvkoficial12 and @FrankyMorbido12 second and third! #MalaysianGP pic.twitter.com/BSjshUPuq2