GP Japon-Moto2: Marini enchaîne, Lüthi se rapproche

Luca Marini a remporté sa deuxième course de suite, dimanche matin, lors du Grand Prix du Japon dans la catégorie Moto2. Le pilote italien, partie en pole position, s'est imposé devant le Suisse Thomas Lüthi, qui profite de la contre-performance du leader du championnat du monde Alex Marquez, 6e, pour revenir à 36 points de l'Espagnol au général. Marini continue lui son ascension au classement et pointe désormais au 5e rang. Jorge Martin complète le podium pour la première fois de sa carrière en Moto2, lui qui avait été sacré en Moto3 la saison passée.

