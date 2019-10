GP Japon-Libres MotoGP: Quartararo s’est distingué

Seul pilote à être descendu sous la barre des 1’45 ce vendredi lors de la deuxième session d’essais libres du Grand Prix du Japon, Fabio Quartararo devrait prétendre samedi encore à la pole position – sa cinquième cette saison.

"Je me dis que la Yamaha est compétitive partout. Je veux me donner à 100% et nous verrons bien le résultat, dixit le pilote niçois, relayé sur le site officiel du MotoGP. En Aragon, nous avons eu un peu de mal. C’est vrai toutefois qu’à Buriram, ainsi que sur ce tracé, nous avons l’air assez bien."