GP Italie-MotoGP: Petrucchi domine Marquez, Quartararo seulement 10e

C'est une première victoire en carrière dans la catégorie reine que s'offre ce dimanche, au Mugello, devant son public le pilote Danilo Petrucci (28 ans) à l'occasion du Grand Prix d'Italie.

Tandis que Valentino Rossi, après s'être élancé en 18e position sur la ligne de départ, complétait un week-end calamiteux avec une chute tôt dans la course (7e tour), son compatriote reprenait le flambeau et comblait le clan Ducati, dont la performance est rehaussée par la 3e place du coéquipier de Petrucci, Andrea Dovizioso. S'intercale entre les 2 Italiens, le patron de la catégorie, l'Espagnol Marc Marquez. Un week-end délicat, une fois n'est pas coutume, pour le leader du championnat du monde, malade vendredi, moins impérial en qualifications, malgré sa pole, mais qui aura tout donné pour contester jusqu'au bout la victoire de Petrucci et tenir cette 2e place, qui lui permet de réaliser une bonne opération au classement, puisqu'il reprend 4 points à son dauphin, Dovizioso.

Déception en revanche pour Fabio Quartararo qui, après sa prometteuse 2e position sur la grille, ne convertit pas ses espoirs. Comme en Espagne, après sa pole, suivie d'un abandon, le Français a raté son départ pour se retrouver coincé dans le paquet. Sans jamais parvenir à s'en extraire, la faute a priori, selon les premières constations de son équipe, à un pneu avant défaillant. Avec à la clé un Top 10 (10e) qui déçoit chez Yamaha, parce que "Fabio était chaud ce week-end".