GP Italie-Moto3: Première pour Arbolino

Tony Arbolino, le pilote italien a mené sa Honda jusqu'à la victoire lors du Grand Prix d'Italie, 6e étape du championnat du monde dimanche. Le Milanais de 18 ans ne s'était jamais imposé depuis son arrivée dans la catégorie et a profité de sa bonne connaissance du circuit pour devancer son compatriote Lorenzo Dalla Porta et l'Espagnol Jaume Masia. Dalla Porta fait la meilleure opération de la journée, puisque le 5e au classement de la précédente saison grimpe au 2e rang devant Niccolò Antonelli, 4e sur la ligne d'arrivée au Mugello, alors que le leader Aron Canet n'a plus que 3 points d'avance en tête après sa 7e place en Italie.