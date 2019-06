GP Italie-Moto2: Alex Marquez enchaîne...

Petit frère de Marc, une fois encore candidat n°1 à la victoire en MotoGP, Alex Marquez, après s'être imposé au Mans, il y a 2 semaines, récidive ce dimanche, à l'occasion du Grand Prix d'Italie dans la catégorie Moto2.

L'Espagnol, crédité du 3e chrono lors des qualifications, a su sur le circuit du Mugello prendre ses responsabilités et les commandes de la course après une dizaine de tours, avant de gérer sa victoire au guidon de sa Moto2 Kalex, loin de la bataille qui faisait rage pour compléter le podium entre l'Italien Luca Marini, lui le demi-frère de Valentino Rossi, et le Suisse Thomas Lüthi, finalement sur la 3e marche. Après son abandon du Grand Prix de France, le pilote italien Lorenzo Baldassarri limite la casse avec une 4e place et conserve encore son fauteuil de leader au classement du championnat du monde. Mais se précise la menace Marquez, nouveau dauphin du Transalpin.