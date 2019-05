GP France-Qualifs MotoGP: Marquez en pole, Quartararo 10e

Au terme d’une journée perturbée par la pluie, le champion du monde en titre Marc Marquez (Honda) a décroché la pole position au Grand Prix de France de MotoGP, ce samedi, devant Danilo Petrucci (Team Ducati) et Jack Miller (Ducati Pramac). Les pilotes tricolores Fabio Quartararo (Yahama SRT) et Johann Zarco (KTM Factory) ont respectivement pris la 10e et 14e place sur le circuit du Mans.

That first timed lap before crashing proved crucial! @marcmarquez93 secures pole position at Le Mans ahead of @Petrux9 and @jackmilleraus! #FrenchGP pic.twitter.com/2sUHsQJ5oS — MotoGP™ (@MotoGP) 18 mai 2019