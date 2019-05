GP France-Moto3: Mcphee fait sensation

Poleman du jour en Moto3, John Mcphee est allé au bout ce dimanche au Mans, vainqueur du Grand Prix de France devant l’Italien Lorenzo Dalla Porta et l’Espagnol Aron Canet, le leader de la catégorie.

Le Britannique décroche là son premier succès de la saison, le deuxième de sa carrière après une victoire en République tchèque en 2016.

An incredibly unpredictable #Moto3 season continues! @johnmcp17 takes the honours at Le Mans ahead of @dallap48 and @aroncanet44 #FrenchGP pic.twitter.com/oxrZWNCkFY