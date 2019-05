GP France-Libres MotoGP: Meilleur temps pour Quartararo !

Deux semaines après sa pole position record en Espagne, Fabio Quartararo est extrêmement attendu ce week-end pour le Grand Prix de France. Et le jeune pilote français a tout fait pour nourrir les espoirs des spectateurs du circuit Bugatti, au Mans, en signant ce vendredi matin le meilleur temps de la première séance d'essais libres.

Sur sa Yamaha satellite, Quartararo, avec un chrono réalisé en toute fin de séance (1'31"986), a devancé Andrea Dovizioso (+0"127), Danilo Petrucci (+0"207), Maverick Vinales (+0"217) et Marc Marquez (+0"247).

Parti en pole position l'an passé, Johann Zarco (KTM) pointe de son côté à une encourageante neuvième place (+0"738), devant un certain Valentino Rossi (+0"774).

Allez! Allez! Allez!



