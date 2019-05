GP France-Libres Moto GP: Vinales plus rapide que Marquez

Sur une piste humide, Maverick Vinales (Yamaha) a réalisé le meilleur temps ce samedi matin lors de la 3e séance d’essais libres du GP de France, devant son compatriote Marc Marquez (Honda) et l’Australien Jack Miller (Ducati). Les Français Johann Zarco et Fabio Quartararo ont terminé respectivement 5e et 13e.

Vinales, Marquez, Miller, Petrucci, Lorenzo, Pol Espargaro, Dovizioso, Quartararo, Nagakami et Aleix Espargaro sont d’ores et déjà assurés de participer à la Q2. Il ne reste donc plus que deux places à distribuer lors de la Q1, qui aura lieu samedi à partir de 14h10, et la Q2 à partir de 14h35.