Fabio Quartararo a décroché la pole position du Grand Prix d’Espagne, ce samedi à Jerez, dans la catégorie MotoGP. Au guidon de sa Yamaha satellite, le rookie français a mis tout le monde d’accord à l’issue des qualifications, et notamment son coéquipier italien Franco Morbidelli et le champion du monde Marc Marquez, respectivement repoussés à 82 et 90 millièmes.