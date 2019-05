GP Espagne-Moto3: Antonelli, trois ans après

Sans victoire depuis 2016, et même privé de podium depuis 2017, Niccolo Antonelli (Honda) a remporté ce dimanche le Grand Prix d'Espagne Moto3, à Jerez.

Le pilote italien s'est imposé devant le Japonais Tatsuki Suzuki (Honda) et son compatriote Celestino Vietti (KTM).

Quatrième, l'Espagnol Aron Canet (KTM) s'empare seul des commandes du classement des pilotes, devant Antonelli.

Let the celebrations begin! @_Nicco23 is overjoyed at his first win since Qatar 2016! Beautifully judged on the last lap! #SpanishGP pic.twitter.com/yiZiOM55ex