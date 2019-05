GP Espagne-Moto2: Baldassarri en patron

Les Italiens sont à la fête à Jérez. Après le succès de Niccolo Antonelli en Moto3, c'est Lorenzo Baldassarri (Kalex) qui a remporté le Grand Prix d'Espagne chez les Moto2.

Déjà vainqueur au Qatar et en Argentine, l'Italien signe son troisième succès en quatre courses cette saison, et conforte de place de leader du championnat du monde.

Deux Espagnols, Jorge Navarro (Speed Up) et Augusto Fernandez (Kalex) complètent le podium.

