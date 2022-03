GP du Qatar : Quartararo philosophe, Zarco frustré

La saison 2022 ne commence pas comme la précédente pour Fabio Quartararo. Cinquième puis vainqueur des deux courses disputées à Losail au début de la saison 2021, « El Diablo » n’a pas brillé lors du Grand Prix du Qatar ce dimanche. S’il a gagné quelques positions au départ, il n’a ensuite pu remonter jusqu’à la neuvième place qu’en profitant des chutes devant lui. Des difficultés que le Niçois impute à un souci avec sa monte pneumatique. « J'ai fait un très bon départ, mais dès le deuxième tour, on a eu de la pression sur le pneu avant qui était déjà chaud, a expliqué Fabio Quartararo face à la presse à l’issue de la course. Je ne sais pas pourquoi. J'espère qu'ils vont réussir à analyser ça. J'espère avoir une explication dès ce (dimanche) soir mais pour l'instant l'écurie ne le sait pas. » Des soucis qui rappellent ceux vécus durant la saison 2020, notamment en Aragon, et qui viennent s’ajouter au déficit de puissance de la Yamaha.

Quartararo : « J'ai fait mon maximum »

Toutefois, le champion du monde en titre assure avoir tout donné durant ce Grand Prix du Qatar. « Moi, j'ai fait mon maximum. En étant huitième, j'étais tout le temps à fond, il n'y avait pas de moments où je pouvais gérer, a confié Fabio Quartararo. Ce n'était pas facile. Des rivaux sont tombés, mais ça n'adoucit rien. Je ne regarde personne d'autre que moi. » Malgré tout, Fabio Quartararo quitte Losail avec quelques points contrairement à Francesco Bagnaia et veut « rester positif, ne pas se décourager, et se projeter sur l’Indonésie ». Un Grand Prix que le Niçois aurait pu terminer huitième sans un dépassement à la dernière seconde de Johann Zarco. Le Cannois, huitième après avoir été en fond de peloton au départ a assuré dans un communiqué de l’écurie Pramac qu’il ne peut pas « être complètement satisfait » de son résultat mais assure se satisfaire des points pris. « Hier (samedi), j’ai été un peu malchanceux avec les drapeaux jaunes puis aujourd’hui (dimanche), j’ai pris un mauvais départ, résume Johann Zarco. Toutefois, nous savons quels sont les éléments à travailler et nous allons nous concentrer là-dessus. »