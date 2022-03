GP du Qatar : Bastianini s'offre une première victoire, résultat en demi-teinte pour Zarco et Quartararo

Enea Bastianini s’impose dans l’émotion. Auteur d’une première année en MotoGP tout à fait remarquable, avec deux podiums à Misano, le pilote de l’écurie Gresini a démarré 2022 sur les chapeaux de roues. Au terme d’une course maîtrisée et grâce à un choix de pneus plus conservateur mais efficace, le natif de Rimini a offert à son équipe un premier succès dans la catégorie-reine depuis 2006, le premier depuis le décès de son fondateur Fausto Gresini en février 2021. Un Grand Prix du Qatar qui a démarré fort car, profitant à plein de leurs pneus tendres, les deux pilotes officiels Honda ont pris un départ canon pour s’installer aux deux premières places, Pol Espargaro privant très vite Marc Marquez de la tête. Derrière, Fabio Quartararo a pris une bonne impulsion pour remonter jusqu’au septième rang. Toutefois, handicapé par le manque de puissance moteur et de vitesse de pointe de sa Yamaha, « El Diablo » n’a pas su résister aux pilotes Suzuki, Alex Rins et Joan Mir. Johann Zarco, quant à lui, a totalement manqué son envol et a plongé au 19eme rang dès le premier tour avant de se lancer dans une belle remontée. Au guidon d’une KTM visiblement retrouvée en ce début de saison, Brad Binder a profité d’une erreur de Marc Marquez au premier virage du 6eme tour pour s’emparer de la deuxième position.

Bagnaia repart avec un zéro pointé

Un tour plus tard, c’est Enea Bastianini qui a forcé le passage face à l’ancien champion du monde pour s’installer sur le podium provisoire. C’est alors que le bal des chutes a démarré avec Marco Bezzecchi qui a vu sa première course en MotoGP avec l’écurie VR46 s’achever dans le bac à graviers au 8eme tour. Dans le même temps, Jack Miller a été contraint de rentrer dans son garage pour un problème technique. La boucle suivante a vu Francesco Bagnaia s’emparer de la 9eme place en doublant Fabio Quartararo. Le champion du monde a alors vu Miguel Oliveira forcer l’allure pour essayer de prendre l’avantage mais le Portugais en a trop demandé à sa KTM et a fini au sol. Vice-champion du monde la saison passée, Francesco Bagnaia démarre 2022 avec un zéro pointé. Le pilote Ducati, en voulant doubler Jorge Martin à l’entame du 12eme tour, a perdu l’avant de sa moto et emmené le « Martinator » avec lui dans sa chute. Un double abandon qui a alors fait les affaires des pilotes Français, Fabio Quartararo remontant au 8eme rang quand Johann Zarco s’est placé 10eme. Une fois les deux Ducati évacuées, la course a pu pleinement reprendre son rythme et c’est à ce moment qu’Enea Bastianini a haussé l’allure. Après s’être joué de Brad Binder pour remonter à la deuxième position, la « Bestia » s’est mis en chasse derrière un Pol Espargaro dominateur depuis le premier virage.

Bastianini en mémoire de Gresini, Zarco frustre Quartararo

Mais le pilote espagnol s’est heurté à un obstacle difficile à surmonter sur le chemin de sa première victoire en MotoGP. En effet, les pneus tendres chaussés sur sa Honda ont commencé à se dégrader significativement, son rythme au tour s’en ressentant. Alors que Marc Marquez a subi le même phénomène et n’a pas pu se battre pour le podium, Enea Bastianini a pris l’avantage sur Pol Espargaro au 19eme tour, tirant parti de la vitesse de pointe de sa Ducati modèle 2021. Dès lors, le pilote Gresini n’a plus été revu malgré une charge de Brad Binder dans les deux derniers tours. Pol Espargaro, quant à lui, a su résister au retour de flamme de son frère Aleix qui, après avoir pris la quatrième place à Marc Marquez, n’a pu faire mieux. Annoncés parmi les favoris, Joan Mir et Alex Rins n’ont pu faire mieux que 7eme et 8eme au guidon de leurs Suzuki. Fabio Quartararo, avec des pneus mediums, comptait sur un meilleur rythme en fin de course pour remonter mais le plan du tenant du titre n’a pas fonctionné. Pire encore, « El Diablo » a cédé la 8eme place à Johann Zarco dans la dernière ligne droite et pour sept millièmes de seconde. Un résultat du pilote Yamaha qui ne contentera pas le Français mais qui semble être le meilleur possible dans ces conditions. En fond de peloton, le combat des rookies a tourné en faveur de Remy Gardner qui, grâce à la 15eme place, marque son premier point dans la catégorie-reine.



MOTOGP / GRAND PRIX DU QATAR

Classement final - 22 tours (118,400km) - Dimanche 6 mars 2022

1- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) en 42’13’’198

2- Brad Binder (AFS/KTM) à 0’’346

3- Pol Espargaro (ESP/Honda) à 1’’351

4- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 2’’242

5- Marc Marquez (ESP/Honda) à 4’’099

6- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 4’’843

7- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 8’’810

8- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 10’’536

9- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 10’’543

10- Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 14’’967

…



Classement du championnat pilotes après 1 Grand Prix (sur 21)

1- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) 25 points

2- Brad Binder (AFS/KTM) 20

3- Pol Espargaro (ESP/Honda) 16

4- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 13

5- Marc Marquez (ESP/Honda) 11

…

8- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) 8

9- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 7

…