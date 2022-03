GP d'Indonésie : Quartararo, meilleur temps de la première journée d'essais libres

Zarco dans le Top 3

« Je me sens prêt pour ce week-end. Nous devons rebondir et exploiter notre potentiel sur ce circuit. » En conférence de presse jeudi, Fabio Quartararo, seulement neuvième le week-end dernier au Qatar pour le coup d'envoi de la saison MotoGP, avait juré de remettre les pendules à l'heure après sa sortie manquée lors de la première course de la saison. Et ce en dépit de l'enfer promis aux pilotes, avec au menu du programme annoncé une chaleur étouffante, des averses d'une violence sans nom mais aussi un nouveau revêtement de piste tout sauf rassurant. Pour le moment, le champion du monde français a tenu parole. Vendredi, au volant de sa Yamaha,, deuxième manche de la saison, sur le redoutable circuit de Mandalika. Malgré un problème technique survenu dès les premières minutes de la saison qui l'a obligé à rentrer au stand pour enfourcher une deuxième moto, "El Diablo", sous un soleil ayant finalement décidé de s'inviter pour cette première journée et dans des conditions finalement beaucoup plus favorables que celles annoncées avant l'heure, a réalisé le meilleur temps, en 1'31”608.Un chrono certes deux secondes au-dessus de celui qu'il avait signé le mois dernier sur cette même piste à l'occasion des tests de pré-saison, qui a permis au grand malheureux du premier rendez-vous de la saison de devancer tous ses concurrents, en particulier certain de ses plus grands rivaux. Ainsi, Francesco Bagnaia, son dauphin la saison dernière, a dû se contenter du 22eme temps, quand le sextuple champion du monde Marc Marquez apparaît uniquement à la 23eme place de ce premier classement, loin derrière le Français, qui a bouclé son meilleur tour deux minutes avant le terme de la seconde séance du jour. L'Italien Franco Morbidelli, là aussi sur Yamaha, est pour le moment deuxième, à 30 millièmes de Quartararo. Un autre Tricolore complète ce premier podium, puisque