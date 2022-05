GP d’Espagne : Quartararo a réalisé le meilleur résultat possible

Fabio Quartararo n’avait pas les armes. Après n’avoir pas pu prendre l’avantage sur Francesco Bagnaia au départ du Grand Prix d’Espagne, ce dimanche à Jérez de la Frontera, le champion du monde en titre n’a jamais bougé de la deuxième place derrière un pilote italien tout simplement impérial en Andalousie. « Pas trop de combat, je suis resté derrière toute la course. Sincèrement, j'ai tout donné dès le début, a déclaré Fabio Quartararo au micro de Canal+ au terme de la course. Dans les cinq premiers tours, j'ai tout donné mais la pression du pneu a dû monter énormément avec la chaleur, et je n'arrivais pas à freiner, à faire mieux. » Assurant qu’il peut être « content de cette deuxième place », le pilote Yamaha a admis que « physiquement, c’était assez dur », notamment en raison de la chaleur expulsée par la Ducati de Francesco Bagnaia. « J'avais les mains qui brûlaient mais ça va, a ajouté le Français. Je pense qu'une deuxième place dans des conditions comme celles-ci, on peut être satisfaits. »

Quartararo ne s’est pas économisé

Mais, s’il n’a pas été en mesure d’attaquer « Pecco » durant ces 25 tours, Fabio Quartararo se refuse à penser que l’Italien était « intouchable ». « C'était difficile de dépasser, concède toutefois le Niçois. Je pense que c'est un des circuits où on a le plus de difficultés à faire des dépassements. » Le pilote Yamaha regrette toutefois de ne pas avoir eu l’avantage qui était le sien dans l’avant-dernier virage du Circuit de Jérez-Angel Nieto l’an passé. « J'ai essayé dans les premiers tours mais c'était impossible donc je n'ai rien à me reprocher, a ajouté Fabio Quartararo. J’ai donné mon maximum du début jusqu'à la fin. Et quand on voit le rythme qu'on avait dans toute la course et la distance qu'on a mis au troisième, je pense que tous les deux on était sur un autre rythme aujourd’hui (dimanche). » Une course durant laquelle le Tricolore a été « 100% à la limite ». « Je n'ai même pas un petit peu de marge sur les freinages, sur la vitesse de passage en courbe. Je peux tomber à pratiquement tous les virages, a ajouté Fabio Quartararo. Mais je sais que pour me battre pour la victoire et de très bons résultats, il faut faire ça. »

Quartararo impatient d’être au GP de France

Après sa victoire le week-end dernier à Portimão, le pilote Yamaha réalise un nouveau résultat probant et consolide sa première place au championnat. Mais Fabio Quartararo ne compte s’arrêter là. « Il va vraiment falloir continuer comme ça, a-t-il assuré. Je pense qu'on est dans une bonne situation mais il faut rester concentré parce que des courses très difficiles vont venir. » Et la prochaine course sera particulière à plus d’un titre. « Je pense que ça va être incroyable d'arriver au Grand Prix de France en tant que leader du championnat, a confié le pilote tricolore. On a réussi à faire une première place au Portugal, un podium ici, donc on va essayer de donner notre maximum sur un circuit qui est, je pense, très bon pour nous. Maintenant on va rester concentrés. » Avant de rejoindre Le Mans dans deux semaines, Fabio Quartararo va profiter d’une journée d’essais à Jérez de la Frontera pour continuer son travail visant à améliorer la Yamaha pour cette année et, potentiellement, les prochaines.