GP d’Espagne (Qualifications) : Pole position pour Bagnaia devant Quartararo, Zarco sixième

Zarco, de la Q1 à la deuxième ligne

MOTOGP - GRAND PRIX D’ESPAGNE / QUALIFICATIONS

Classement de la Q2 - Samedi 30 avril 2022

Francesco Bagnaia a envoyé un message très clair à Fabio Quartararo. Alors que le Grand Prix d’Espagne pourrait tourner au duel entre l’Italien et le Français ce dimanche, c’est le pilote Ducati qui a frappé le premier à l’occasion de la séance de qualifications. Et jamais un pilote de la catégorie-reine était allé aussi vite sur le Circuit de Jérez-Angel Nieto. Bouclant son meilleur tour en 1’36’’170, Francesco Bagnaia a effacé le record du tracé détenu depuis 2020 par Maverick Viñales, alors au guidon d’une Yamaha. Longtemps au sommet de la feuille des temps en Q2, Fabio Quartararo a tenté de répondre dans son dernier tour mais le champion du monde en titre doit s’avouer vaincu pour 453 millièmes de seconde, l’empêchant d’aller chercher une cinquième pole position consécutive à Jérez de la Frontera. Alors que lors de la quatrième séance d’essais libres, il y avait pas moins de 20 pilotes en moins d’une seconde, les écarts ont enflé quand il a fallu attaquer.En effet, mis à part Fabio Quartararo, seuls trois pilotes sont restés dans la même seconde que Francesco Bagnaia. Aleix Espargaro et son Aprilia toujours aussi performante, Jack Miller et Marc Marquez complètent ainsi le Top 5 de cette Q2. Après s’être brillamment sorti du piège de la Q1 aux côtés de Marco Bezzecchi, Johann Zarco a longtemps été distancé. Toutefois, dans sa dernière tentative, le Cannois est allé chercher le sixième temps et prendra place en deuxième ligne ce dimanche au départ. Le pilote Ducati Pramac ne devance Takaaki Nakagami que de 34 millièmes et Marco Bezzecchi de 65 millièmes. Très en vue ce vendredi lors de la première séance d’essais libres, les pilotes Suzuki sont bel-et-bien rentrés dans le rang. Alors que Joan Mir doit se contenter du 9eme temps, le co-leader du championnat Alex Rins va devoir cravacher lors de la course. Premier éliminé lors de la Q1, l’Espagnol prendra le départ depuis la cinquième ligne et la 13eme position. Avec le rythme très régulier vu lors de la quatrième séance d’essais libres, Fabio Quartararo n’a pas encore rendu les armes face à Francesco Bagnaia mais « El Diablo » va devoir se défaire de la Ducati pour viser une nouvelle victoire à Jérez de la Frontera.Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 0’’453Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) à 0’’763Jack Miller (AUS/Ducati) à 0’’879Marc Marquez (ESP/Honda) à 0’’975Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 1’’050Takaaki Nakagami (JAP/Honda LCR) à 1’’084Marco Bezzecchi (ITA/Ducati VR46) à 1’’115Joan Mir (ESP/Suzuki) à 1’’160Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 1’’356Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) à 1’’448Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 1’’505