GP d'Espagne : Le contrat renouvelé jusqu'en 2026 pour la F1 et la MotoGP

Barcelone et les sports mécaniques, c'est une histoire qui dure. Rendez-vous traditionnel chaque saison en F1 comme en MotoGP, le Grand Prix d'Espagne figurera au calendrier des deux disciplines pour de longues années encore. Ce vendredi, la F1 a en effet annoncé qu'elle avait renouvelé son contrat avec les organisateurs de l'épreuve jusqu'en 2026. Le circuit de Barcelona-Catalunya a précisé dans la foulée que le bail valait également pour la catégorie-reine en moto, dont Fabio Quartararo peut se vanter d'être fraîchement le nouveau champion du monde (pour la première fois de sa carrière et la première fois pour un pilote française). Comme sa consœur, le Grand Prix de Catalogne a en effet paraphé là aussi une prolongation de cinq ans. "Le spectaculaire circuit catalan a été lié au MotoGP depuis les débuts de la Dorna et a été un élément clé du calendrier chaque saison. Cet important accord prolongeant la collaboration jusqu'en 2026 démontre, une fois de plus, l'engagement du promoteur envers notre championnat", savoure le PDG du Championnat du monde MotoGP Carmelo Ezpeleta, rejoint dans sa joie par le patron de la F1 Stefano Dominicali, lui aussi ravi de poursuivre l'aventure.

Le circuit va être amélioré

"Nous sommes ravis d'annoncer cet accord avec le Circuit de Barcelona-Catalunya. Je souhaite remercier le promoteur et les autorités pour leur enthousiasme et leur engagement à maintenir la Formule 1 à Barcelone, avec les améliorations qui seront apportées à la piste et aux infrastructures, en poursuivant notre longue histoire commune. Les écuries et pilotes sont toujours impatients de courir sur ce circuit et de visiter Barcelone, et les fans espagnols continueront de voir de près leurs héros nationaux, Fernando Alonso et Carlos Sainz." En marge de ce renouvellement de contrat, la F1 a en effet annoncé que des améliorations allaient être apportées au circuit catalan, et ce avant le prochain Grand Prix d'Espagne, programmé le 22 mai 2022. "Notamment des mises à niveau et des améliorations en vue des ambitieux plans de durabilité du circuit", indique le communiqué.