GP des Amériques : Victoire pour Bastianini, résultat en demi-teinte pour Quartararo et Zarco

Enea Bastianini est bien l’homme en forme de ce début de saison en MotoGP ! Après avoir créé la surprise lors du Grand Prix du Qatar au guidon de sa Ducati de l’écurie Gresini, le pilote italien a démontré une grande maturité lors du Grand Prix des Amériques pour aller chercher la victoire. Après la domination sans partage des motos de la firme de Borgo Panigale lors de la séance de qualification, Jorge Martin n’a pas pu défendre sa première place au départ face à Jack Miller quand Francesco Bagnaia s’est maintenu au troisième rang mais a ensuite dû s’avouer vaincu face à Enea Bastianini. Juste derrière, Johann Zarco a pris l’avantage sur Fabio Quartararo, qui avait réussi un meilleur envol, avant de se mettre en chasse derrière « Pecco » Bagnaia. Alex Rins, après un départ loin de toute turbulence, s’est lancé dans un exercice de style au freinage, notamment à l’épingle du virage 11. La première victime a été Fabio Quartararo. Johann Zarco, quant à lui, a un temps résisté mais a dû s’avouer vaincu.

Bastianini a su attendre son heure

Aux avant-postes, Jorge Martin a vécu une mauvaise passe au 12eme tour, quand il a d’abord été passé par Enea Bastianini puis par Alex Rins pour chuter du podium provisoire. En tête depuis le départ, Jack Miller n’a jamais été en mesure de s’échapper et, dans les derniers tours, est devenu une proie pour la « Bestia ». C’est à quatre tours du but que l’Italien a décidé de frapper et de s’emparer avec autorité de la tête pour ne plus être rejoint ensuite. Pour la deuxième place de ce Grand Prix des Amériques, tout s’est joué dans l’avant-dernier tour. Après une première tentative manquée au virage 11, Alex Rins a joué son va-tout dans les derniers hectomètres pour arracher des mains de Jack Miller la deuxième place. Joan Mir, quatrième devant Francesco Bagnaia, confirme le bon niveau de performance de la Suzuki à Austin. Un Grand Prix des Amériques qui a été marqué par le numéro de Marc Marquez. Vainqueur à sept reprises sur le Circuit des Amériques, le numéro 93 a totalement manqué son départ.

Marquez est remonté très fort, les Français frustrés

Se retrouvant bon dernier au premier virage, l’Espagnol a ensuite prouvé à tous qu’il a retrouvé la forme. En effet, il s’est lancé dans une remontée à tombeau ouvert dans le peloton pour échouer à la sixième place, qu’il a dû défendre bec-et-ongles face à Fabio Quartararo. « El Diablo » doit se contenter de la septième position, à 143 millièmes de seconde de Marc Marquez. Johann Zarco, de son côté, n’a pas confirmé son début de course prometteur. Perdant progressivement son rythme au fil des tours, le Tricolore a coupé la ligne d’arrivé en neuvième position, derrière son coéquipier Jorge Martin et juste devant Maverick Viñales. Une semaine après le succès d’Aleix Espargaro en Argentine, les pilotes Aprilia n’ont pas été à la fête puisque ce dernier termine juste derrière son coéquipier. Avec cette victoire, Enea Bastianini s’empare de la tête du championnat avec cinq points d’avance sur Alex Rins et onze sur Aleix Espargaro. Fabio Quartararo pointe au cinquième rang avec un débours de 17 unités alors que Johann Zarco, huitième, est à 30 points du leader.



MOTOGP / GRAND PRIX DES AMERIQUES

Classement final - 20 tours (110,260km) - Dimanche 10 avril 2022

1- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) en 41’23’’111

2- Alex Rins (ESP/Suzuki) à 2’’058

3- Jack Miller (AUS/Ducati) à 2’’312

4- Joan Mir (ESP/Suzuki) à 3’’975

5- Francesco Bagnaia (ITA/Ducati) à 6’’045

6- Marc Marquez (ESP/Honda) à 6’’617

7- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) à 6’’760

8- Jorge Martin (ESP/Ducati Pramac) à 8’’441

9- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) à 12’’375

10- Maverick Viñales (ESP/Aprilia) à 12’’642

…



Classement du championnat du monde pilotes après 4 Grands Prix (sur 21)

1- Enea Bastianini (ITA/Ducati Gresini) 61 points

2- Alex Rins (ESP/Suzuki) 56

3- Aleix Espargaro (ESP/Aprilia) 50

4- Joan Mir (ESP/Suzuki) 46

5- Fabio Quartararo (FRA/Yamaha) 44

…

8- Johann Zarco (FRA/Ducati Pramac) 31

…